Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), прибыв в табачную лавку во время ограбления, выстрелил в одного из преступников, вооруженного ножом. Потерпевший скончался в больнице, его скрывшегося подельника разыскивает полиция. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ограбление табачного магазина двое злоумышленников попытались совершить ранним утром 20 апреля. Около 05:02 мск в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о нападении в доме 129/1 по проспекту Энгельса.

В торговое помещение зашли двое мужчин, у одного из которых в руках был строительный инструмент, похожий на кусачки для металла. Когда злоумышленники начали разбивать прилавки и рассовывать товар по мешкам, 37-летняя женщина-продавец нажала тревожную кнопку.

«Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Нападавшие попытались оказать сопротивление, угрожая ножом, ввиду чего охранником было применено оружие», — рассказали в полиции.

Один из нападавших был ранен, второму удалось скрыться. 25-летнего мужчину с места происшествия госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь медиков, он скончался в больнице.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося участника нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти