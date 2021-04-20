Омск, , 10:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 63 случая заражения коронавирусом, в том числе 46 ковид-пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в областном министерстве здравоохранения.

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За всё время коронавирусная инфекция диагностирована у 45 112 жителей Омской области. Выздоровели 38 188 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 89 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Омской области было выявлено 65 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 32 человека.

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