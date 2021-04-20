Махачкала, , 10:47 — REGNUM В группе детей, вывезенных из Сирии в Россию 19 апреля, большинство имеют родственников в Дагестане. Из 44 детей — 41 ребенок будет передан родным в этой республике, сообщила уполномоченный по правам детей в Дагестане Марина Ежова. Остальных заберут родственники, проживающие в Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в самолете Минобороны РФ, прибывшем из Сирии на аэродром в подмосковном Чкаловском, было 44 ребенка. Их забрали из приютов Дамаска и лагерей беженцев. В группе дети в возрасте от двух до 16 лет.

Их родители погибли или оказались в тюрьмах из-за участия в военных действиях на стороне террористических организаций против официальных властей Сирии. Всего за время, начиная с 2017 года, в Россию возвращены 318 российских детей.

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