Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, , 10:46 — REGNUM В течение дня 20 апреля экспертной комиссией будет произведено обследование конструкций дома в селе Маргуша для принятия решения относительно возможности его дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Для жителей первого подъезда доступ в дом будет организован в сопровождении спасателей и сотрудников полиции, жители смогут забрать документы и вещи первой необходимости. Жильцы второго подъезда, которые обрушился, смогут попасть в свои квартиры только после того, как удастся снять угрозу дальнейшего обрушения.

В настоящее время все жильцы пострадавшего дома находятся у родственников, подготовлен пункт временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В больницы за медицинской помощью обратились восемь пострадавших — четверо взрослых и четверо детей, три человека, включая двоих детей, после осмотра медиками были отпущены домой. Под завалами было обнаружено тело трёхмесячного мальчика.

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