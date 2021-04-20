Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, , 10:45 — REGNUM Последствия пожара в селе Маргуша Нижегородской области ликвидированы, сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

«В 09:17 (мск) объявлена ликвидация последствий пожара на месте происшествия в селе Маргуша», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели завершают работы по разбору конструкций на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля в селе Маргуша произошёл взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. В результате происшествия пострадали восемь человек, один ребёнок погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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