Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, 20 апреля 2021, 10:45 — REGNUM Последствия пожара в селе Маргуша Нижегородской области ликвидированы, сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.
«В 09:17 (мск) объявлена ликвидация последствий пожара на месте происшествия в селе Маргуша», — говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели завершают работы по разбору конструкций на месте происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 апреля в селе Маргуша произошёл взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. В результате происшествия пострадали восемь человек, один ребёнок погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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