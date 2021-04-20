Пермь, , 10:45 — REGNUM В Пермском краевыявлены новые завозные штаммы COVID-19. Об этом сообщил 20 апреля на заседании оперштаба по пресечению распространения коронавирусной инфекции руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

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«В марте-апреле в регионе выявлены 14 случаев британского и один — южноафриканского штаммов, которые изучены не в полной мере», — сказал он.

Глава регионального ведомства призвал соблюдать масочный режим. Это позволит снизить риски заболевания.

Напомним, антиковидный режим в Прикамье продлили до 23 мая. Он включает требование соблюдения масочного режима.

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