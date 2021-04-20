Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Наибольший доход за 2020 год среди депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга показал в своей декларации заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Александр Тетердинко («Единая Россия»). В предыдущие годы лидерство в нынешнем созыве городского парламента неизменно удерживал Александр Рассудов (КПРФ). Это следует из опубликованных на сайте Заксобрания деклараций о доходах и имуществе депутатов.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Тетердинко задекларировал за 2020 год доход в размере 15 млн 31 тыс. рублей. Его жена заработала за год 480 тыс. рублей. Как уточняется в декларации, повышенный доход возник от продажи квартиры и получения кредита на приобретение жилого дома и земельного участка, также учтены накопления за предыдущие годы.

В собственности Тетердинко есть земельный участок (1703 кв. метра), жилой дом (318 кв. м) и квартира (103 кв. м). Еще одна квартира есть у жены парламентария (45 кв. м). Она и дочь Тетердинко пользуются упомянутой выше квартирой мужа и отца.

Что же касается лидера предыдущих лет, бывшего бизнесмена Александра Рассудова, то за 2020 год он задекларировал доход в 5,8 млн рублей, по сравнению со 121 млн рублей в декларации за 2019 год. Зато жена депутата от КПРФ заработала в прошлом году более 12,8 млн рублей. В собственности семейной пары по-прежнему находится множество земельных участков, квартир, нежилых помещений, жилой дом — на территории РФ, а также апартаменты и машино-место в Испании. У обоих супругов есть автомобили марки Range Rover.

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