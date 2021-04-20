Кызыл, , 10:42 — REGNUM На территории Тувы в течение суток 20 апреля ожидается резкое понижение температуры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами пройдёт сильный и очень сильный снег.

Порывы западного ветра будут достигать 18−23 метров в секунду, ночью — местами до 25−27 метров в секунду. Ожидаются также метель, на дорогах возможна сильная гололедица.

Жителям рекомендуют при усилении ветра не выходить из зданий, взять под особый контроль детей.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу», — отметили в управлении.