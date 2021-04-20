Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Зимний дворец Санкт-Петербурга вошел в шорт-лист списка самых популярных дворцов мира. Первые два места заняли Лондонский Букингемский дворец и замок Нойшванштайн в Баварии. Это следует из рейтинга, опубликованного на портале Homedit.com.

Зимний дворец (Государственный Эрмитаж) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает «Интерфакс», при составлении списка самых популярных дворцов мира оценивались средний рейтинг на TripAdvisor, глобальные ежемесячные поисковые запросы в интернете, хэштеги в Instagram и пины в Pinterest. Таким образом, на первом месте с общим количеством 80 баллов из 100 оказался Букингемский дворец.

«У королевского дворца было больше всего ежемесячных глобальных поисков и больше всего хэштегов в Instagram», — говорится в сообщении.

Второе место с 78 баллами из 100 занял замок Нойшванштайн в Германии. Этот дворец хорошо зарекомендовал себя в Instagram и Pinterest.

«Третьим по популярности в мире королевским дворцом с 69 баллами стал Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архитектурный шедевр получил 25 баллов за Pinterest, а также один из самых высоких рейтингов на TripAdvisor», — уточняется в сообщении.