Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Зимний дворец Санкт-Петербурга вошел в шорт-лист списка самых популярных дворцов мира. Первые два места заняли Лондонский Букингемский дворец и замок Нойшванштайн в Баварии. Это следует из рейтинга, опубликованного на портале Homedit.com.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец (Государственный Эрмитаж)

Как отмечает «Интерфакс», при составлении списка самых популярных дворцов мира оценивались средний рейтинг на TripAdvisor, глобальные ежемесячные поисковые запросы в интернете, хэштеги в Instagram и пины в Pinterest. Таким образом, на первом месте с общим количеством 80 баллов из 100 оказался Букингемский дворец.

«У королевского дворца было больше всего ежемесячных глобальных поисков и больше всего хэштегов в Instagram», — говорится в сообщении.

Второе место с 78 баллами из 100 занял замок Нойшванштайн в Германии. Этот дворец хорошо зарекомендовал себя в Instagram и Pinterest.

«Третьим по популярности в мире королевским дворцом с 69 баллами стал Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архитектурный шедевр получил 25 баллов за Pinterest, а также один из самых высоких рейтингов на TripAdvisor», — уточняется в сообщении.