Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Ульяновскую область с начала прививочной кампании поступило свыше 104 тыс. доз антиковидной вакцины. Несколько дней назад в регион направили еще 2,1 тыс. компонентов препарата. Об этом заявила и. о. первого зампредседателя правительства области Екатерина Уба.

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По данным на 20 апреля, в регионе общее число привитых достигло 82 560 человек, полностью завершили вакцинацию 48 117 жителей. В сутки прививаются около 5 тыс. человек.

Для ускорения темпов вакцинации прививочные пункты переводят на двухсменный режим работы, открываются новые точки. Так, открыт пункт в ТЦ «Пушкаревское кольцо». Он работает ежедневно без выходных. Решается вопрос об открытии пунктов в других крупных торговых центрах. Планируется увеличить число выездов мобильных бригад на предприятия и в организации, уточнила спикер.

С 20 апреля заработает пункт вакцинации в ТЦ «Вертикаль» при стоматологической клинике «Медиа-Лэнд» (ул. Рябикова, 21 Б), в будни с 11:00 до 18:00 (местное время). Сделать прививку здесь смогут лица старше 18 лет в порядке живой очереди, без предварительной записи, добавила представитель регионального правительства.

ИА REGNUM напоминает, с 21 апреля в Москве начнут работу прививочные пункты в ЦУМе, торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка».

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