Москва, , 10:39 — REGNUM Дополнительно 3,3 млрд рублей направлено Республике Крым и Севастополю на решение проблем с водоснабжением, об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Проблема водообеспечения Севастополя, Симферополя и ряда других районов Республики Крым пока ещё остается актуальной, при этом мы применяем тактику гибкого реагирования — точечно поддерживаем существующую систему. Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения», — прокомментировал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров.

В соответствии с соглашениями, заключенными Минэкономразвития России с Республикой Крым и Севастополем, на предоставление субсидии из резервного фонда Правительства России, Севастополю направлено 1,134 млрд, Республике Крым — 2,148 млрд рублей. Деньги выделены на условии софинансирования. Субсидии должны быть направлены на проведение геологоразведки, а также ремонт трубопроводов. Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму, ремонт более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлению министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова, на решение проблем с водоснабжением Крымского полуострова выделено 165 млрд рублей — с начала реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и с учётом продления её действия до 2025 года.