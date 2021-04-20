Уфа, , 10:49 — REGNUM Свыше 250 нарушений закона при реализации федеральных и национальных проектов выявили в Башкирии в 2020 году. Об этом 19 апреля сообщил прокурор Башкирии Владимир Ведерников на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике, которые прошло о региональном правительстве.

«До сих пор не введены в эксплуатацию детские сады, построенные в селе Кабаково Кармаскалинского района, селе Зубово Уфимского района и микрорайоне 7Б в Стерлитамаке. Выявили факты приёмки и оплаты невыполненных объёмов работ на многомиллионные суммы при строительстве школы на 1 225 мест в микрорайоне № 5 в Стерлитамаке, а также школ в Дёмском районе Уфы и селе Прибельский Кармаскалинского района», — сообщил Ведерников.

Он также отметил, что по результатам проверок были возбуждены семь уголовных дел.

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров выказал недовольство работой ведомств, которые отвечают за реализацию национальных проектов.

Он поручил премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову подробно изучить каждое нарушение и принять меры по исправлению сложившейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.