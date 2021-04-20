Миасс, Челябинская область, , 10:39 — REGNUM Дом в переулке Автомеханический, 5А в Миассе Челябинской области был признан аварийным ещё 18 августа 2015 года. Об этом сообщили журналистам в горадминистрации.

Расселить его планируется в 2023 году. В 2015-м там были зарегистрированы 140 человек. Сейчас проживают 40, в том числе 32 арендатора и восемь собственников.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме обрушилась часть стены. В пункте временного размещения находятся десять человек.

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