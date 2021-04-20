В Ярославле каждый день на уборку города выводят чиновников мэрии
Ярославль, 20 апреля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле уборкой города в рамках месячника благоустройства занимаются чиновники и работники структурных подразделений мэрии. Об этом на общегородском совещании рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, на работе по уборке и благоустройству города задействованы все структурные подразделения мэрии, территориальных администраций, а также спецорганизаций.
Очевидно, что работа уборка города не входит в должностные обязанности сотрудников мэрии. Оплатить её власти не имеют права. Овчаров не уточнил, является ли работа добровольной. Всего 24 апреля мэрия обещает вывести на субботник 1800 своих сотрудников и сотрудников подконтрольных организаций.
В социальных сетях ярославцы выражают недовольство качеством уборки улиц. В частности, жалуются на песок на асфальте. Но в мэрии уверяют, что работа идёт ударными темпами. Так с улиц города «вывезено более 600 кубометров смёта и грунтовых наносов». Также за прошедшую неделю вывезли 870 кубометров листвы и веток.
Всего, как уверяют в мэрии, город убирает 40 единиц техники.