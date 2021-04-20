Ярославль, 20 апреля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле уборкой города в рамках месячника благоустройства занимаются чиновники и работники структурных подразделений мэрии. Об этом на общегородском совещании рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Субботник в Ярославле

По словам чиновника, на работе по уборке и благоустройству города задействованы все структурные подразделения мэрии, территориальных администраций, а также спецорганизаций.

«Ежедневно в течении месячника на уборку и благоустройство города выходят более 130 человек от структурных подразделений мэрии. В рамках месячника за прошедшую неделю с 13 по 16 апреля выполнены работы по уборке и благоустройству на территории Демидовского сквера, Революционного бульвара, на улице Чайковского, проспекте Октября, на нижнем ярусе Стрелки, в Ильинском сквере, на стадионе «Спартаковец», в Народном переулке и Советском переулке», — отчитался чиновник.

Очевидно, что работа уборка города не входит в должностные обязанности сотрудников мэрии. Оплатить её власти не имеют права. Овчаров не уточнил, является ли работа добровольной. Всего 24 апреля мэрия обещает вывести на субботник 1800 своих сотрудников и сотрудников подконтрольных организаций.

В социальных сетях ярославцы выражают недовольство качеством уборки улиц. В частности, жалуются на песок на асфальте. Но в мэрии уверяют, что работа идёт ударными темпами. Так с улиц города «вывезено более 600 кубометров смёта и грунтовых наносов». Также за прошедшую неделю вывезли 870 кубометров листвы и веток.

«Кроме того, силами «Горзеленхозстроя» проводится плановая работа по уборке во всех районах города Ярославля — вывезено более 255 тонн мусора, омолаживание деревьев 114, покраска урн 48, ремонт детских городков 10 штук, ремонт плитки порядка 100 квадратных метров, ремонт ограждений в районе 70 погонных метров, покраска ограждений 1,5 тысячи метров», — добавил Ярослав Овчаров.

Всего, как уверяют в мэрии, город убирает 40 единиц техники.