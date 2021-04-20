Киев, , 10:41 — REGNUM Власти Украины не планируют запрещать оппозиционные СМИ подобно тому, как были запрещены телеканалы Zik, 112.ua и NewsOne. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, у властей страны есть более приоритетные задачи, в частности противодействие российским СМИ.

«Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос актуален», — сказал Ткаченко.

Он отметил, что решение в отношении трёх украинских телеканалов было исключительным.

«Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по поводу других каналов», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что власти Украины до сих пор не доказали обоснованность санкций, которые во внесудебном порядке были введены в отношении ряда оппозиционных СМИ.

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