Пермь, , 10:37 — REGNUM В Пермском крае 20 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение продлить до 23 мая режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-луба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

В регионе сохраняется запрет на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий. С местах массового скопления людей необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

«На сегодня ситуация стабилизировалась. Чтобы не допустить роста, необходимо проводить вакцинацию и строго соблюдать ограничительные меры, в том числе обязательно использовать маски в общественных местах», — подчеркнул руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

Напомним, с начала года (на 19 апреля) в Прикамье вакцинацию прошли 138 603 человека, из них 75 408 пермяков — полный курс.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермские коммунисты оспаривают запрет в антиковидном указе губернатора