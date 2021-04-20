Вашингтон, 20 апреля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. С критикой президента США Джо Байдена за его «слабый подход» в отношениях с Россией выступили в американском конгрессе представители Республиканской партии страны. Об этом 20 апреля сообщает National Review.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как отметил глава группы конгрессменов-консерваторов Джим Бэнкс, действующий американский президент вернулся к политике «перезагрузки» в отношениях с Россией, проводимой администрацией президента Барака Обамы.

При этом, как считают республиканцы, хотя в ходе предвыборной кампании лидер демократов назвал действия Трампа по отношению к Москве «недостаточно жесткими», положительная риторика бывшего президента США в отношении президента РФ Владимира Путина не помешала ему, к примеру, увеличить американское военное присутствие в Европе и ввести серию санкций в отношении РФ.

Вместе с тем, как считает Бэнкс, жесткие высказывания Байдена не подкреплены реальными действиями и демонстрирует «опасную слабость» действующего главы Белого дома. Так, нынешний президент США «безоговорочно» продлил договор СНВ-3 без положений о современном оружии, а также ввел «беззубые» санкции против российского госдолга.

Также глава республиканцев добавил, что конгрессмены испытывают обеспокоенность позицией нынешнего главы Белого дома по газопроводу «Северный поток — 2», так как ранее Байден заявил, что введение новых санкций против данного проекта «осложнит» положение американских союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмены США приняли резолюцию с призывом к правительству США продолжить санкционное давление на Китай из-за ситуации в Гонконге.