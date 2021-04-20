Томск, , 10:37 — REGNUM По поводу проведения формата акции «Бессмертный полк» в 2021 году на своей странице Facebook высказался один из авторов акции «Бессмертный полк» — томский журналист Сергей Лапенков:

«Бессмертный полк — история живой семейной памяти, а не просто «массовое мероприятие». На сайте moypolk.ru можно в любой день оставить запись о своем предке, воспользоваться для поиска информации про историю семьи инструментами поиска и помощью консультантов.

9 Мая помяните своих так, как решите сами. Вопрос уличного шествия очевидно связан с угрозой новой вспышки пандемии. Видимо, в ближайшее время решение властей будет озвучено, но если шествия не будет, — да пребудет с нами память!»

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» решили провести 9 мая в режиме онлайн, известила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. По её словам, не исключено, что шествие «Бессмертного полка» в очном формате состоится позднее — 24 июня.

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