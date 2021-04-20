Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Сервис YouTube демонетизировал канал американского бьюти-блогера Джеймса Чарльза. Об этом 20 апреля сообщает издание BuzzFeed.

По данным издания, блогер временно не сможет зарабатывать деньги со своих видео из-за переписки сексуального характера с несовершеннолетними. Видеохостинг объяснил своё решение тем, что Чарльз «нарушил соглашение об ответственности создателей». В соглашении говорится: «Если мы видим, что поведение создателя на платформе и / или за ее пределами наносит вред нашим пользователям, сообществу, сотрудникам или экосистеме, мы можем принять меры для защиты сообщества».

Ранее Джеймс Чарльз на своём канале в YouTube признался, что писал откровенные сообщения двум 16-летним молодым людям. Блогер публично извинился перед ними.

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