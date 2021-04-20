Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, , 10:36 — REGNUM В настоящее время в больницах после обрушения дома в селе Маргуша Нижегородской области остаются пятеро пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В больницах остаются трое взрослых и двое детей.

Двое женщин и мужчина госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Девятилетний мальчик и 2,5-месячная девочка — брат и сестра — приняты на лечение в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. После осмотра врачей были отпущены домой мужчина и двое детей. По словам главы областного минздрава Давида Мелик-Гусейнова, жизни госпитализированных детей ничего не угрожает.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил слова соболезнования семье погибшего трёхмесячного мальчика. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Семье погибшего ребёнка поручено выделить материальную помощь в размере 200 тыс. рублей. Не пострадавшим в результате инцидента жильцам дома будет выделено по 10 тыс. рублей, получившим травмы — по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 19 апреля в селе Маргуша Нижегородской области произошел взрыв газа в трёхэтажном жилом доме с последующим возгоранием и обрушением конструкций. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок погиб.

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