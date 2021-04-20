Улан-Удэ, , 10:34 — REGNUM Прокуратура Бурятии поставила на контроль расследование уголовного дела об избиении и ограблении 12-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в совершении преступления подозревают четырёх взрослых мужчин и женщин.

По данным следствия, пьяная компания напала на ребёнка вечером 17 апреля 2021 года. Ранее потерпевший потребовал от взрослых перестать просить у его деда деньги на алкоголь.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые поймали мальчика в коридоре, ударом бутылки повалили его на пол и продолжили избивать руками и ногами. Нападавшие вытащили из кармана ребёнка 1 тыс. рублей, но телефон и кольцо с пальца вырвать не смогли. Мальчику удалось выбежать на улицу и позвонить в полицию.

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