Варшава, , 10:33 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 19 апреля в рамках пресс-конференции объявил, что в республике сделано уже более 9 миллионов прививок от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Сегодня мы сделали 9-миллионную прививку от COVID-19. На данный момент у нас еще есть в резерве около одного миллиона доз вакцины, и в ближайшее время мы ожидаем, что к нам прибудут еще миллионы доз вакцины от нескольких поставщиков», — сообщил Дворчик.

Чиновник также сообщил, что темпы вакцинации довольно быстрые — каждый день в среднем около 250 тысяч жителей Польши записываются на вакцинацию от COVID-19. «В республике действуют около 7 тысяч пунктов вакцинации населения, а вскоре в республике будут задействованы в основном мобильные пункты вакцинации — и людям будут делать прививки прямо на предприятиях и рабочих местах», — отметил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.