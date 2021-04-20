Ташкент, 20 апреля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Узбекский язык в Узбекистане будет признан национальной ценностью. Об этом сообщили в пресс-службе законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Узбекистана

Соответствующая норма закреплена в поправках о государственном языке Узбекистана. Проект документа не допускает неуважение, дискриминацию или искажение государственного языка.

«Не допускается ограничения прав и свобод граждан в связи с незнанием государственного языка и дискриминация по языку в Республике Узбекистан», — говорится в сообщении.

Вместе с тем государственные органы и работодатели самостоятельно будут создавать условия для обучения государственному языку работников, если это необходимо для выполнения должностных задач.

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