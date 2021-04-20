Краснодар, , 10:33 — REGNUM Управление капитального строительства Сочи подписало контракт на строительство детского сада в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района города. Соглашение подписано по максимальной цене — почти 800 млн рублей, так как в тендере приняла участие лишь одна компания, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Строить детский сад за бюджетный счёт планируется в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи», утвержденной в 2015 году. Договорная цена составляет 796 449 558,14 рубля. Именно столько была и максимальная цена торгов, которую предложили единственному участнику многомиллионного тендера — ООО «Сочистрой-АРД».

Контракт финансируется муниципальным заказчиком «в пределах лимита бюджетных обязательств по объекту, утвержденного на соответствующий финансовый год». Размер авансового платежа составляет 119 467 433,72 рубля.

Построить объект подрядчик должен будет до 31 июля 2023 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в феврале 2007 года для работы в строительной сфере. Директор и владелец — Ваха Батукаев.

Примечательно: в 2018 году администрация Сочи через суд пыталась взыскать с компании 344 тыс. рублей платы за использование земельного участка площадью 2028 кв. м, но арбитраж отказал в удовлетворении иска.