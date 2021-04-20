Москва, 20 апреля 2021, 10:32 — REGNUM СУПЕРДЖЕТ СОРВАЛСЯ С ТОРМОЗОВАэропорт Москва (Шереметьево). В процессе запуска двигателей, при ведении связи по самолётному переговорному устройству с наземным персоналом, произошло отключение системы стояночного торможения, что привело к страгиванию воздушного судна и самопроизвольному его движению в переднем направлении на расстояние около 5−7 м. Самолёт был остановлен после обжатия тормозных педалей экипажем. Выполнение рейса продолжено после проверки исправности тормозной системы. Самолёт SU-95, рейс «Москва (Шереметьево) — Воронеж». Эксплуатант АО «Авиакомпания «Россия».БОИНГ-738 «ПОБЕДЫ» ПОРЕЗАЛ КОЛЕСОАэропорт Курган. При послеполетном осмотре самолёта обнаружено повреждение (порез) пневматика внутреннего колеса правой основной стойки шасси без нарушения герметичности. Размеры повреждения превышают допустимые значения. Воздушное судно допущено к дальнейшей эксплуатации после замены колеса. Самолет B-737−800, рейс DР495 «Москва (Внуково) — Курган». Авиакомпания «Победа»."АЭРОФЛОТ» ПОЙМАЛ ПТИЦУ В ДВИГАТЕЛЬАэропорт Омск (Центральный). На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены следы попадания птицы в левый двигатель и остатки столкновения на лопатке первой ступени, самолёт снят с плана. Самолет А-320, рейс по маршруту «Москва (Шереметьево) — Омск (Центральный)». «Аэрофлот».ЯК-42 «КРАСАВИА» ПОВРЕДИЛИ ЭЛЕРОН СТРЕМЯНКОЙАэропорт Красноярск (Емельяново). Повреждение внутреннего триммера правого элерона правого полукрыла воздушного судна стремянкой по причине ее смещения под воздействием сильного порыва ветра. Судно находилось на стоянке, полеты не выполнялись. Самолет Як-42. Эксплуатант «Красавиа».
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Авиационные происшествия сегодня от AVIAINCIDENT
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.