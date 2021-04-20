Москва, , 10:32 — REGNUM СУПЕРДЖЕТ СОРВАЛСЯ С ТОРМОЗОВАэропорт Москва (Шереметьево). В процессе запуска двигателей, при ведении связи по самолётному переговорному устройству с наземным персоналом, произошло отключение системы стояночного торможения, что привело к страгиванию воздушного судна и самопроизвольному его движению в переднем направлении на расстояние около 5−7 м. Самолёт был остановлен после обжатия тормозных педалей экипажем. Выполнение рейса продолжено после проверки исправности тормозной системы. Самолёт SU-95, рейс «Москва (Шереметьево) — Воронеж». Эксплуатант АО «Авиакомпания «Россия».БОИНГ-738 «ПОБЕДЫ» ПОРЕЗАЛ КОЛЕСОАэропорт Курган. При послеполетном осмотре самолёта обнаружено повреждение (порез) пневматика внутреннего колеса правой основной стойки шасси без нарушения герметичности. Размеры повреждения превышают допустимые значения. Воздушное судно допущено к дальнейшей эксплуатации после замены колеса. Самолет B-737−800, рейс DР495 «Москва (Внуково) — Курган». Авиакомпания «Победа»."АЭРОФЛОТ» ПОЙМАЛ ПТИЦУ В ДВИГАТЕЛЬАэропорт Омск (Центральный). На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены следы попадания птицы в левый двигатель и остатки столкновения на лопатке первой ступени, самолёт снят с плана. Самолет А-320, рейс по маршруту «Москва (Шереметьево) — Омск (Центральный)». «Аэрофлот».ЯК-42 «КРАСАВИА» ПОВРЕДИЛИ ЭЛЕРОН СТРЕМЯНКОЙАэропорт Красноярск (Емельяново). Повреждение внутреннего триммера правого элерона правого полукрыла воздушного судна стремянкой по причине ее смещения под воздействием сильного порыва ветра. Судно находилось на стоянке, полеты не выполнялись. Самолет Як-42. Эксплуатант «Красавиа».