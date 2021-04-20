Москва, , 10:31 — REGNUM Правительство России упростило рефинансирование ипотеки для получателей материнского капитала. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующие изменения в правила использования средств маткапитала на улучшение жилищных условий и утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, поменялся порядок оформления права собственности на жильё, приобретённого при помощи ипотечного кредита. Ранее после погашения ипотеки средствами нового кредита заёмщик должен был в течение шести месяцев оформить на детей право собственности на долю в квартире.

Следовательно, рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственником которой были несовершеннолетние граждане, что затрудняло взыскание недвижимости. Поэтому из-за рисков банки зачастую не соглашались рефинансировать ипотеку с маткапиталом, что лишало граждан возможности перейти к более низким процентам.

«Теперь эти сложности урегулированы правительством», — говорится в сообщении.

По новым правилам, семьи смогут оформить долю на детей после полного погашения кредита у банка, который рефинансировал ипотеку.