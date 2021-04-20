Москва, , 10:30 — REGNUM Основной вариант строительства второго Северомуйского тоннеля, обойдётся ориентировочно в 170 млрд рублей. Об этом 20 апреля заявил заместитель генерального директора «Российских железных дорог» Андрей Макаров.

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По его словам, окончательного решения о том, будет это тоннель или обход, ещё нет. На сегодня проектировщики проработали семь различных вариантов строительства тоннеля, а также два варианта обхода этого участка — длиной 90 км и 200 км.

«Основной вариант тоннеля у нас оценивался примерно в 170 млрд рублей и восемь лет работ, а строительство обходов обошлось бы в два — три раза дороже», — цитирует ТАСС Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года группа «Сибантрацит» и компанией «Востокуголь» начали работы по подготовке к строительству второго Северомуйского тоннеля. Ожидается, что возведение «Северомуйского тоннеля-2» займёт пять лет.

Напомним, второй Северомуйский тоннель дополнит первый, самый протяжённый железнодорожный тоннель в России, открытый в Бурятии на БАМе в 2003 году. Изначально строительство второго тоннеля оценивалось в 261 млрд рублей.

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