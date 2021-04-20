Шанхай, Китай, , 10:34 — REGNUM На автомобильной выставке в Шанхае был официально представлен спортивный кроссовер Changan UNI-T. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер Changan UNI-T Globalchangan.com

Внешность новинки отличается динамичным дизайном, большим S-образным блоком головной оптики, крупной радиаторной решёткой, деталями из углеволокна, жёлтыми акцентами на бамперах и чёрными 20-дюймовыми колёсными дисками.

В салоне UNI-T такой же контрастный дизайн. Здесь жёлтую рамку получили три воздухозаборника и периметр пульта на центральном тоннеле. На сиденье и рулевое колесо нанесена прострочка.

Ожидается, что в движение автомобиль будет приводиться турбированным мотором объёмом 1,5 л. Он будет агрегатироваться с семискоростной автоматической трансмиссией с двойным сцеплением.

Напомним, в прошлом году российские дилеры компании Changan больше всего продали компактных кроссоверов CS35 Plus. Их доля в общих продажах марки составила 48%.

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