Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Вход в Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге стал платным, сообщили в администрации сада журналистам.

Уже с 21 апреля 2021 года жителю Екатеринбурга придётся заплатить за вход 150 рублей. Месячный абонемент будет стоить 1500 рублей.

«Пункт об особо охраняемых территориях в федеральном постановлении от 13 июля 2020 года позволяет ввести плату за вход», — цитирует «Е1» администрацию сада. Территория сада является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Шарташского лесопарка допустили, что вход в лесной парк не станет платным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге допустили, что не будут брать деньги за вход в лесопарк