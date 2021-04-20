Гаага, Нидерланды, , 10:31 — REGNUM Приговор по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 будет вынесен не ранее 2022 года. Об этом отвечающая за работу со СМИ судья Мария Кнайф сообщила 20 апреля.

По её словам, впереди ещё много работы по этому делу. В текущем году назначено несколько блоков слушаний, они продлятся до следующего года.

«Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров», — сказала Кнайф РИА Новости.

Она добавила, что на 7 июня назначено начало разбирательства дела по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, суд по делу об авиакатастрофе на Украине летом 2014 года начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Подозреваемых четверо, это российские граждане Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. По версии следствия, пассажирский самолёт сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук».