Новочеркасск, Ростовская область, , 10:32 — REGNUM В Ростовской области установлена личность мужчины, купившего пиво подросткам перед смертельным ДТП. 22-летнему жителю Новочеркасска ребята предложили присоединиться к празднику, но тот отказался.

Мужчина утверждает, что купить алкоголь его попросили две девочки. Они пообещали не устраивать шум и устроить тихую домашнюю вечеринку. Это было примерно в 18:00 мск, то есть за 12 часов до смертельной аварии, пишет телеграм-канал Don Mash. О том, что подростки собираются устроить ночные гонки по Новочеркасску, мужчина не знал.

ИА REGNUM сообщало, что в Новочеркасске объявлен траур по погибшим в ДТП пятерым подросткам. За рулём родительской иномарки находился 14-летний водитель. Выжил только один из пассажиров. Он находится в коме.

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