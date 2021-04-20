Москва, , 10:25 — REGNUM Ни одно государство в мире не может эффективно обеспечить эпидемическую безопасность без сотрудничества с другими странами, пандемия коронавиурса это наглядно показала. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам международной конференции «Эпидемиологическое благополучие».

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"Столько широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами», — говорится в приветствии Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что российскими медиками накоплен уникальный опыт в борьбе с COVID-19 и другими опасными заболеваниями, в том числе гриппом, чумой, ВИЧ, корью, лихорадкой Эбола. Российские специалисты активно делятся своими знаниями с иностранными коллегами, подчеркнул Путин.

Результаты работы участников конференции получат практическое применение и послужат защите здоровья людей во всём мире, выразил уверенность российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отступление пандемии коронавируса в России может произойти благодаря вакцинации населения.

Отметим, массовая вакцинация взрослого населения России от новой коронавирусной инфекции началась 18 января. Сам глава государства 14 апреля получил второй компонент вакцины. Название вакцины, которой привился президент России, не называется. Известно, что это один из трёх созданных в РФ препаратов.

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