Оренбург, , 10:25 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост объема займов в кредитных потребительских кооперативах (КПК). В 2020 году пайщики оформили займы на 351 млн рублей, что на четверть больше, чем в 2019 году. Вместе с тем, количество заключенных договоров сократилось на 23% — до 1,4 тыс. единиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

На 1 января 2021 года в регионе зарегистрировано 15 КПК. Они объединяют почти 1,6 тыс. пайщиков. Задолженность по выданным займам составила 85 млн рублей, что на 3% больше, чем в 2019 году. Объем привлеченных средств вырос на 8% — до 81 млн рублей.

Управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк считает займы и вложения в кредитном потребительском кооперативе хорошей альтернативой банковским продуктам. «Но членство в КПК требует осмотрительности и активного участия в его работе. Пайщики самостоятельно управляют своим кооперативом и вместе принимают решения. Следовательно, все члены КПК отвечают за последствия, включая возможные убытки», — подчеркнул он.