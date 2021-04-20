Джакарта, , 10:25 — REGNUM Планы по ограниченному открытию туристического коридора между Сингапуром и Индонезией снова были отложены, сообщает Antara.

По данным источника, план по ограниченному открытию границы для путешественников может быть реализован в августе 2021 года.

Первоначально коридор для путешествий собирались открыть 21 апреля 2021 года. Однако открытие было отложено до 7 мая 2021 года и снова отложено до августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, план по созданию коридора путешествий между Индонезией и Сингапуром сможет восстановить сектор туризма, пострадавший от пандемии.

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