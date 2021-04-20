Симферополь, , 10:24 — REGNUM Прямое регулярное авиасообщение между Республикой Крым и Чеченской Республикой будет возобновлено с 30 апреля — после почти шестилетнего перерыва. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Прямые регулярные рейсы между Симферополем и Грозным будет обслуживать авиакомпания Nordwind на самолетах Embrarer E190. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов.

Билеты уже поступили в продажу, стоимость билетов туда обратно начинается от 9 тыс. рублей. Отметим, что прямые перелёты между Грозным и Симферополем будут возобновлены впервые с 2015 года. Перелеты продлятся до 29 октября.