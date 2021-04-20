Кызыл, , 10:24 — REGNUM В Туве после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате медработникам в сумме 95,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отмечается, ранее региональный минздрав не смог расплатиться по госконтрактам на поставку медицинского оборудования. В результате в марте 2021 года было приостановлено осуществление операций по лицевому счету министерства, в связи с чем возникла задолженность по зарплате.

В связи с этим прокуратура республики объявила предостережение руководителю ведомства, напомнив об уголовной ответственности за неисполнение должностным лицом своих обязанностей. Представления также были внесены 14 главврачам медицинских учреждений.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования 15.05.2021 министерством здравоохранения республики перечислены на расчетные счета 42 подведомственных медицинских учреждений 95,5 млн рублей на оплату труда более 4,9 тысяч медицинским работникам за март 2021 года», — отметили в прокуратуре.

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