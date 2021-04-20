Новоузенский район, Саратовская область, , 10:26 — REGNUM В Саратовской области на текущей неделе запланировали проведение фестиваля тюльпанов. Праздник состоится в Новоузенском районе, где расположена Куриловская тюльпанная степь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В Куриловской степи произрастает тюльпан Геснера, занесенный в Красную книгу РФ. От других видов тюльпанов его отличает разнообразие окраски лепестков цветка. Он бывает белый, желтый, оранжевый, розовый, сиреневый, малиновый, бордовый, лиловый. Цветки обладают приятным ароматом, при этом растение ядовито.

На территории особо охраняемой природной зоны (ООПЗ) запрещены выпас скота, сенокос, прокладка коммуникаций и другие мероприятия. Всего в Саратовской области расположено пять степных ООПЗ, где растет тюльпан Геснера — в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Пугачевском и в Федоровском районах. За уничтожение краснокнижного цветка предусмотрена административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Калмыкия состоится отменённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль тюльпанов. Мероприятие проведут в степи на открытом воздухе на территории Целинного района 24 апреля.

Читайте также: В Калмыкии разрешили провести фестиваль тюльпанов