Уфа, 20 апреля 2021, 10:29 — REGNUM Главу Сафаровского сельсовета в Башкирии заподозрили в халатности, которая повлекла смерть ребенка в результате нападения на него собак. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, фигурант уголовного дела халатно отнесся к своим должностным обязанностям: он не раз игнорировал сообщения местных жителей о присутствии на территории села бездомных животных, оставил эти сообщения без необходимого рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в спецорганизацию, ни в районную администрацию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.
Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.
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