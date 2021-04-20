Уфа, , 10:29 — REGNUM Главу Сафаровского сельсовета в Башкирии заподозрили в халатности, которая повлекла смерть ребенка в результате нападения на него собак. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, фигурант уголовного дела халатно отнесся к своим должностным обязанностям: он не раз игнорировал сообщения местных жителей о присутствии на территории села бездомных животных, оставил эти сообщения без необходимого рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в спецорганизацию, ни в районную администрацию.

«В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих служебных обязанностей меры по отлову безнадзорных собак на территории сельсовета приняты не были, что привело к тому, что 17 апреля 2021 года в селе Сафарово стая безнадзорных собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьной. От полученных травм ребенок скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.

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