Тирасполь, , 10:27 — REGNUM В ходе 309 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 46 042 человек. Из них победили инфекцию 41 963 человека, в том числе за последние сутки — 363.

Всего в ПМР зафиксировали 1052 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались две пожилые женщины. Сообщается, что у пациенток были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 480 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 336 человек.

Стоит отметить, что ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что на Пасху в республике не будут вводить жестких запретов. Кроме того, во время майских праздников будет упрощен выезд за границу.

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