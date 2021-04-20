Сеул, , 10:26 — REGNUM С 22 апреля в целях сдерживания распространения «южноафриканского» штамма коронавируса, все пассажиры, прибывшие в Южную Корею из ЮАР и Танзании, будут помещаться на 14-дневный карантин в госучреждения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По их словам, по прибытии в страну южнокорейцы и иностранцы должны предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, пройти ещё один тест, после чего помещены на двухнедельный карантин.

Отмечается, что лица, проживающие в Южной Корее на постоянной основе, имеют возможность самоизолироваться по месту проживания.

В зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, список стран, по прибытии из которых пассажиры будут помещаться на карантин в госучреждения, может быть расширен.