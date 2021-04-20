Харьков, Украина, , 10:25 — REGNUM В Харьковской области у жителя села Черкасская Лозовая полицейские изъяли оружие и взрывчатку. Об этом сообщила 19 апреля пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе обыска, в доме подозреваемого нашли более 1 тыс. патронов различного калибра, оборудование для их изготовления, четыре пистолета, пистолет-пулемёт Судаева, девять гранат, пять бутылок с зажигательной смесью, пять глушителей для оружия, а также оборудование для обработки металла и изготовления взрывчатки.

Подозреваемый задержан.

Напомним, ранее на Украине утилизировали 1,5 тонны изъятого оружия. Большая часть этого оружия фигурировала в качестве вещественных доказательств в суде.

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