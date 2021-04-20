Москва, , 10:21 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, российский рубль на утренних торгах чувствует себя вполне уверенно, слегка укрепляясь к американскому доллару к отметке 76,10, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Рубль готовится к дальнейшей обороне текущих значений перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля.

Сложно сказать на сколько удачными окажутся действия по защите рубля сегодня, все-таки геополитические риски продолжают усиливаться, добавляя все больше граней внешнеполитического давления на Россию.

Хотя стоит признать, что за рубль, сегодня играет рост нефти более чем на 1% и период налоговых выплат в России, пик которого приходится на 26 апреля.

Так что теоретически российской валюте есть чем защищаться на сегодняшних торгах, главное, чтобы к внешнеполитическому давлению не добавился негатив с глобальных фондовых рынков, где вновь формируются условия для масштабной коррекции.

Если негативной динамики на фондовых площадках сегодня удастся избежать, то курс российской валюты, вероятно, так и останется в середине дневного торгового диапазона 76,00−76,90 за американский доллар.

Если же вчерашнее падение фондовых индексов продолжится и сегодня, курс рубля почти наверняка сместится к верхней границе дневного диапазона 76,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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