Буэнос-Айрес, , 10:24 — REGNUM Очередная партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставлена в Аргентину авиакомпанией Argentinas. Об этом 20 апреля сообщила министр здравоохранения южноамериканской страны Карла Виссотти, ее слова приводит телеканал TeleSUR.

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Глава аргентинского минздрава принимала партию российского препарата от нового заболевания в международном аэропорту Буэнос-Айреса — Эсейса — и рассказала, что власти страны «продолжают работу» для того, чтобы изыскивать возможности получения новых партий вакцин от COVID-19.

Также Виссотти отметила, что на данный момент Аргентина получила почти 9 млн доз подобных вакцин от разных производителей, и указала, что в настоящее время 6 401 896 жителей страны прошли вакцинацию от COVID-19.

Отметим, на данный момент в Аргентине выявлено в общей сложности 2 714 475 случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии, из которых 20 461 — за минувшие 24 часа.