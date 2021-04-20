Лас-Вегас, США, , 10:18 — REGNUM Рекорд по количеству матчей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло. 20 апреля он вышел на лёд в матче с «Вегас Голден Найтс».

Для 41-летнего Марло эта игра стала 1768-й в лиге. Он вышел на первое место в истории НХЛ по этому показателю, опередив Горди Хоу, у которого 1767 матчей.

Марло был выбран «Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте 1997 года. Всего он забросил 566 шайб по этому показателю он занимает 23-е место в истории. Кроме того, на его счету 1196 очков (50-е место).

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