20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Те меры и тот уровень борьбы с ковидом, который сложился в стране, абсолютно недостаточен.

Елена Ковачич, , 12:18 — REGNUM «Предлагаю провести специальное собрание Академии наук», — заявил на общем собрании отделения медицины РАН академик, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»). Он считает абсолютно недостаточными те меры и тот уровень борьбы с ковидом, который сложился в стране. Упрекнул Росздравнадзор за отсутствие масок в начале пандемии, а сейчас винит в недостаточной оперативности по выпуску вакцин.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Одиозным был и сам выход Геннадия Григорьевича к трибуне: вместо слов «последний из выступающих в прениях по докладу», произнесенных ведущим собрания академиком Владимиром Стародубом, Онищенко назвал себя «крайним, как теперь модно говорить».

Но он и так оказался «крайний» на этом собрании. Выступление экс главного санитарного врача РФ сопровождалось недовольными репликами ведущих собрание. Видно было, что вопросы и критика опытного инфекциониста-эпидемиолога нынешнего руководства Росздрава их смущает. Из записи трансляции от пятиминутного выступления Онищенко остались только первые слова. Всё остальное вырезали, дабы не смущать нынешнее руководство Росздравнадзора. Поэтому теперь претензии и вопросы экс санитарного врача можно услышать лишь в виде ответов на них ведущих собрание.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

А вопросы у Онищенко есть. Академика не только маски смущают, которых явно не хватало в начале пандемии, его смущает большое число болеющих в крупных городах, слишком высокая смертность среди врачей. Кстати, в самом начале встречи на экран были выведены фото тех, кто ушел из жизни в ковидном году. На что ведущий парировал: что по интересующему Геннадия Григорьевича вопросу о ситуации со смертностью медиков стоит учесть, что пандемия сказалась, конечно, на различных медицинских учреждениях, однако это вполне логично, считает Владимир Стародубов. «Это профессиональные риски, между прочим», — комментарий к словам Онищенко.

По поводу роста заболеваемости и ситуации с ковидом тоже нашлись контраргументы.

Владимир Стародубов «Когда проводится 500−600 тысяч вакцинаций в день в Российской Федерации и когда у нас вакцинировано двумя вакцинами 4% населения, а нам к осени нужно иметь 60−70%, чтобы создать коллективный иммунитет, в таком случае ситуация с заболеваемостью понятна».

Нельзя говорить о единой причине смертности от COVID-19, как считает академик Онищенко, она связана как с недостаточностью вакцин, так и с другими факторами.

«К здравоохранению пока претензий быть не может, — уверен Стародубов, — потому что объем вакцинации зависит от того количества доз, которые поступают в различные медицинские учреждения. Нельзя оценивать это как единый процесс».

Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

В одном согласились со своим оппонентом ведущие — «еще море исследований, которые должны быть, — Геннадий Григорьевич правильно сказал. Нам нужен организационный опыт, связанный с появлением этой инфекции, потому что исключить на каком-то этапе нового варианта вируса инфекции в мире и у нас в России, наверное, нельзя».

С учетом замечаний Геннадия Онищенко было решено доработать проект решения Отделения медицины общего собрания РАН.