Ижевск, , 10:15 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 апреля прививку от коронавируса сделали 72 108 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 42 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 3524 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 903 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 апреля в республике провели 1 025 214 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1881 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2809 исследований.

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