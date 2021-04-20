Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Изобретатель из Санкт-Петербурга Никита Поддубнов собрал автомобиль на солнечных батареях. Об этом 20 апреля сообщается на сайте издания «Невские новости».

“Невские новости” Солнцемобиль

Ранее «Ноокат ТВ» обнародовал видео, где солнцемобиль проходит дорожные испытания. Теперь журналисты взяли у него интервью и разузнали об автомобиле и изобретателе больше информации.

Поддубнов рассказал, что постройка автомобилей — это его хобби.

«У меня 1,5 года ПТУ, ремонт бытовой техники. Я самоучка. Люблю паять и что-то мастерить. Постепенно, в течение своих 23 лет жизни я шел к этому», — сообщил блогер.

Корпус машины сделан из алюминия, а на её металлический каркас установлены солнечные батареи.

Чтобы завести автомобиль, нужно активировать специальное приложение на смартфоне водителя. Кроме того, включить заднюю и переднюю скорость можно только после голосовой команды. Машина укомплектована фарами и задней световой оптикой. Колёса у машины от мотоцикла, а руль от велосипеда. Максимальная скорость транспортного средства равна 30 км/ч.

Ранее стало известно, что американский стартап Humble Motors разрабатывает 1034-сильный электрический электрокроссовер, который способен заряжаться от солнечных панелей. Новинка будет называться Humble One. Дальность хода автомобиля составит 800 км.

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