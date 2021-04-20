Москва, , 10:14 — REGNUM Если в России снова введут систему страхования от безработицы, то ее властям придется решить ряд очень сложных вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ могут возродить систему страхования от безработицы и выплачивать соответствующие пособия из специального фонда занятости.

«Внебюджетный фонд занятости был создан в 1993 году и просуществовал до 2001 года. С 1 января 2001 он был упразднен с введением единого социального налога, — сказала экономист. — Программы занятости на 70% финансируются из федерального бюджета и на 30% — из региональных бюджетов. Предложение о возврате к системе страхования по безработице связано скорее с кризисной ситуацией на рынке труда в 2020 году из-за пандемии. Практика такого страхования существует во многих странах. Отчисления в фонды занятости делают как сами работники, так и работодатели за каждого работника».

Как пояснила Иванова-Швец, в одних странах это обязанность, в некоторых — добровольность в определении процентов отчисления.

«Если в РФ установят отчисления в размере 1,5%, то возникнет вопрос: сотрудники с разной заработной платой будут получать разное пособие в зависимости от размера отчислений или каждой «сестре по серьге»? Тогда возникает некая социальная несправедливость, — сказала экономист. — Еще один вопрос: если этот фонд, как, например, пенсионный, столкнётся с ростом выплат пособия по безработице и окажется дефицитным, то также дефицит придётся финансировать за счет трансфертов».

Тогда, как полагает экономист, есть ли смысл менять устоявшуюся систему?

«Ну и самый главный вопрос: рост налоговой нагрузки на работодателей. Не станет ли этот шаг еще одной причиной для возврата к незаконным схемам выплат заработной платы?» — добавила Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут реформировать службы занятости.

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