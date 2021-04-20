Барнаул, , 10:14 — REGNUM Легендарные алтайские политики — Константин Емешин и Алексей Сарычев (бывший заместитель начальника отдела юстиции Алтайского крайисполкома и экс-начальник аналитического управления Алтайского края, председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Школа реальной политики») 20 апреля получили от губернатора региона Виктора Томенко медали «За заслуги перед обществом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Емешин (слева), заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь и Алексей Сарычев после награждения Личный архив Константина Емешина

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа 1991 года Емешин и Сарычев подняли триколор над зданием Алтайского крайисполкома (в те времена пришлось ночью срочно шить полётной в единственном экземпляре).

«Нас тогда обвиняли, что мы подняли «белогвардейский» и даже хуже — «власовский» флаг. А сегодня даже коммунисты забыли, что ведь еще есть «Знамя победы«», — отмечал ранее Константин Емешин.

Он по сей день активно участвует в общественно-политической жизни региона, является экспертом ИА REGNUM.

В июле 2014 года Алексей Сарычев претендовал на должность губернатора края, но снял свою кандидатуру.

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